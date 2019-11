Whitney Houstoni lesbipartner: meie esimene suudlus oli kirglik ja soe nagu mesi

Robyn Crawford sõnul sai tema ja Whitney suhtele saatuslikuks Houstoni karjäär, laulja muretses maine pärast.

Crawford kirjutab oma raamatus, mille nimeks on «A song for you: My Life with Whitney Houston», et paari esimene suudlus oli «kirglik ja soe nagu mesi.»

«Suudluse lõppedes vaatasime teineteisele pikalt silma, ma närveldasin ja mu süda peksis raevukalt,» seisab ajakirja People kolmapäeval avaldatud katkendis.

«Meie vahel toimus midagi enneolematut. Me ei sildistanud kunagi üksteist lesbiks või geiks. Me lihtsalt elasime oma elu ja ma lootsin, et see võiks kesta igavesti,» kirjutab Crawford memuaaris.

Crawford ja Houston tutvusid esmakordselt teismelistena 1980. aasta suvel New Jersey osariigis suvelaagris, kus mõlema tööks oli noori nõustada.

Crawford kirjeldab raamatus paari intiimsuhet. «Whitneyt armastada ja silitada tundus kui unenäos,» kirjutab Crawford.

Crawford ütles väljaandele, et paari seksuaalsuhe lõppes 1982. aastal pärast seda, kui Whitney karjäär oli tõusuteel. Väidetavalt ütles Houston toona Crawfordile, et karjääriga kaasnev kuulsus muudab nende «ühise teekonna raskeks» ja lisas, et «sellist elustiili viljeledes, lähevad nad mõlemad lõpuks põrgusse.»

Pärast seda, kui paari romantiline suhe leidis lõpu, jäid naised siiski lähedaseks ja olid isegi mõnda aega toakaaslased.

Houstonil järgnesid suhted Jermaine Jacksoni ja Eddie Murphyga ning 1992. aastal abiellus superstaar laulja Bobby Browniga.

Crawford töötas aastaid Houstoni alluvuses, kuid tundis muret laulja süveneva uimastisõltuvuse pärast.

Crawford kirjutab raamatus, et Houston oli talle pihtinud, et proovis kokaiini esimest korda 14-aastaselt.

Crawford proovis suunata Houstonit narkootikumidest loobuma, kuid laulja olevat talle öelnud, et pole selleks valmis.

2000. aastal otsustas Crawford lahkuda Houstoni alluvusest. «Mõistsin, et mul on vaja end päästa,» kirjutab naine.