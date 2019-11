Baierist leiti luud, mis kuulusid ahvile, kellel olid inimese jalad, kuid orangutani käed

Teadlaste sõnul täidab see luuleid tühimiku inimevolutsioonis, aidates mõista, kuidas meie väga kauged eellased hakkasid kahel jalal käima, teatab livescience.com.

«Danuvius» on keldi-rooma jõejumala Danuviuse järgi ja «guggenmosi» viitab Siggulf Guggenmosile, kes leidis fossiilsete luudega paiga.

«See on intrigeeriv, et Danuvius guggenmosi oli korraga nii hominiid kui ahv,» sõnas uuringu juht Madelaine Böhme.

Teadlased tegid luude järgi kindlaks, et see inimlike joontega ahv kaalus 17 – 31 kilogrammi. Isased olid natuke suuremad kui emased ja nende kogukonnas oli polügüünia ehk ühel isasel oli mitu emast.

11. miljonit aastat tagasi oli praeguse Saksamaa aladel, kaasa arvatud Baieris, kliima soojem. Piirkonda katsid lopsakad metsad, kus need ahvid elasid.

Böhme sõnul kuulus Danuvius guggenmosi iidsete ahvide drüopiteekuste hulka. Ta paks hambaemail viitab, et ta sõi kõvasid taimi ja vilju.

Paleontoloogide sõnul näitavad leitud luud, et Danuvius guggenmosi liikus aegajalt kahel jalal, kuid pikad ahvilikud käed võimaldasid tal puudel rippuda.

Teadlased arvavad, et see ahv ei eelistanud jalgu või käsi, vaid kasutas neid liikudes võrdselt, kuid ei ole selge, miks ta nii tegi.

«Danuvius guggenmosi suutis samavõrra häst liikuda nii maapinnal kui puudel. Tänapäeva ahvid ja inimesed neid kahte korraga ei suuda. See ahv sai peita end puu tihedasse võrasse ja puudel edasi liikuda nii, et röövloom, tõenäoliselt mõni suur kaslane, teda ei märganud. Sellesse mikrokeskkonda kaslased, kes on samuti head puudel ronijad, tavaliselt ei järgnenud,» teatasid apleontoloogid.