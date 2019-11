Eestlasest raudmees Rait Ratasepp läbis 40-kordse triatloni rekordilise ajaga 444:21.35

Eestlasest ultratriatleet Rait Ratasepp läbis raske 40-kordse triatloni, mis pani ta nii füüsiliselt kui vaimselt oma piire kompama, rekordilise ajaga 444 tundi, 21 minutit ja 35 sekundit. See aeg näitas, et ta on maailma kiireim mees nii 20-, 30- kui 40-kordse ultratriatloni läbimisel.