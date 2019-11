Galerii: põllult abielusõrmust otsinud briti mehed sattusid enneolematu varanduse otsa

Paul ja Michael viibisid puhkusel Põhja-Iirimaal, kui nende külalislahke sõber palus abi, et nad otsiks tema põllu pealt kaduma läinud abielusõrmust.

Osad mündid, mis mehed leidsid, pärinevad kuningas Henry VIII valitsusajast, kus ühe 16. sajandi algusest pärit metallraha väärtuseks on 5000 naela ehk ligi 6000 eurot. Varanduse seas oli ka kaks üliharuldast münti Henry VI ja Charles I ajast. Mõlema, vastavalt 15. ja 17. sajandist pärit mündi väärtuseks võib olla 50 000 naela ehk 58 087 eurot.

84 metallraha seas, mis Paul ja Michael sõbra põllult leidsid, on ka väga haruldased mündid Henry VI ja Charles I valitsusajast.

«See on hetk, millest oleme unistanud,» hõikas kahe lapse isa Paul. «See oli erakordne tunne, nagu avastaks lotonumbreid kontrollides, et oled jackpot'i võitnud,» kirjeldas Paul hiljem ja lisas: «ma täitsa värisesin ja ma ei usu seda siiani.»

Müntide väärtust hindab hetkel Ulsteri muuseum, kuid eksperdid on juba öelnud, et kogu leitud varandus võib olla suurim, mis Põhja-Iirimaal kunagi on leitud. Selle väärtuseks võib olla mitu sada tuhat naela.