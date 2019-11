Eesti Laulu konkursile saadeti 178 lugu, neist pea sada on võõrkeelsed

Sel aastal oodati Eesti Laulule lugusid, mis olid juba täiesti valmis. Peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul on uuendus ennast õigustanud: «konkursile laekunud lugude kvaliteet on kõrge ja seega võib oodata tõelist põnevat ja mitmekesist võistlust.»

Kokku laekus sel aastal Eesti Laul konkursile 178 lugu, millest 76 on eestikeelsed ning 102 võõrkeelset. See on 38 lugu vähem kui eelmisel aastal, aga Rahula sõnul on see-eest tase tõusnud.