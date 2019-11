Pildid: vene modell on ainult kolm nädalat pärast sünnitust taas väga peenike

Lisaks vahendab Limon , et vaid kolm nädalat pärast lapse sündi on naine taas modellitööga tegelema hakanud. Muidugi on ta seetõttu paljudelt fännidelt ka kriitikat saanud, sest nende arvates ei tohiks noor naine oma last juba üksinda jätta.

Ka Anastasia on ise avaldanud, et tunneb vahel, nagu oleks ta «paha ema», ent ei kavatse sellegipoolest koos lapsega koju luku taha jääda.

Mitmed fännid leiavad isegi, et 23-aastane modell näeb nii hea, et kui ei teaks, siis ei arvakski, et ta on äsja emaks saanud. «Kannan endiselt korsetti, et mu kõht kiiremini taastuks,» kommenteeris Anastasia oma kaalukaotust.