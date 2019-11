Skandaalne Sitsiilia ärimees Giovanni Sposato on valmis kõigi eestlaste ees vabandama

​Giovanni Spostato (48) andis üle aastate intervjuu «Pealtnägijale.» Sitsiiliast pärit ärimees tunneb nüüd, et tema käitumine oli eestlaste suhtes solvav, ja ta on valmis vabandust paluma. Sposato tunnistas, et tal oli väga ülbe suhtumine ja tagasi vaadates ütleb ta, et oli täielik tolgus.