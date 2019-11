David Notaro on mees, keda šokeeritud omaksed kutsuvad kadunukeste pornokogule järele

The Mirror vahendab, et Inglismaalt pärit sekspoe omanik David Notaro alustas surnud inimeste pornokogude korraldamisega kuus aastat tagasi, kui sai advokaadilt kõne. Telefonikõnes Notarole ütles advokaat, et tal on täiskasvanutele mõeldud erineva suunitlusega ajakirju pakkuda.