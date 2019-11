Vaata, kui palju teenivad Soome Karl-Erik Taukarid ja Anne Veskid

Kuigi 43-aastase Haberi teenistus oli igati soliidne, jäi see tema aasta varasemale palgatšekile umbes 100 000 euroga alla. Ilmselt oli teenistuse vähenemise taga see, et eelnevad neli aastat Saksamaa laulusaates «The Voice» kohtunikotoolis istunud mehel jäi eelmine aasta staarihakatiste hindamisel vahele.