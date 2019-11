Iiri noorimad mõrvarid on teismelised poisid, kes tapsid 14-aastase tüdruku

Poisid on nüüd 15-aastased ja neist said 4. novembril Iirimaa noorimad süüdimõistetud mõrvarid, teatavad cnn.com ja irishtimes.com.

«Kolisime Dublini eeslinna, kus meie arvates oli turvaline. Me ei oleks osanud arvata, et seal võib midagi nii julma juhtuda. Ta mõrvanud poisid on vaimupimedad, kes ei saanud aru, et võtavad elu. Meie elu ilma Anata ei ole enam elu, peame seda piina taluma oma elu lõpuni,» sõnas Geraldine Kriégel kohtus.