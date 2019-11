Tinderi sünge pool: kohtingule tulnud neiu surmanud mees otsis juba paar tundi hiljem uusi naisi

Millaine kohtas enda mõrvas kahtlustatavat 1. detsembril baaris. Ta saatis samal õhtul sõbrale sõnumi, et Tinderi-kohting läheb hästi.

Nüüd toimuval kohtuistungil väidab neiu surmaga lõppenud Tinderi-kohtingul käinud 27-aastane kahtlusalune, et Millaine'i surm oli õnnetus. Noormees väidab, et noor naine suri karmi seksi tagajärjel.

«Seksuaalse naudingu suurendamiseks mõeldud tegevus ei lõppenud hästi ja Millaine suri selle tagajärjel,» täpsustas noormehe advokaat. «Antud juhul on peamine see, et mõlemad soovisid seda proovida ja nad tegid seda.»