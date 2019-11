Pildid: arheoloogide meeskond leidis Egiptuses Saqqaras Rooma impeeriumi aegse katakombi

«Tegemist on esimese Rooma-aegse katakombiga, varem ei ole sealt selliseid leitud. See kuplikujuline haud on rajatud kaljusse ja vooderdatud mudatellistega, sellel on ka sisetrepp. Seintel on paneelid, millel on kujutatud jumal Sokarit, Thothi ja Anubist. Jumalapiltide all on ka kaks vanakreekakeelset kirjutist,» teatas väljakaevamist juhtinud Jaapani Kanazawa ülikooli arheoloog Nozomu Kawai.