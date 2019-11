Mehhikos tapetud ameeriklannad ja nende lapsed kuulusid polügaamsesse mormoonisekti

Mehhiko politsei andmetel ründasid ameeriklasi narkokartelli liikmed, tappes 30-aastase Rhonita Milleri, 43-aastase Dawna Langfordi ja 29-aastase Christina Langford Johnsoni, teatab news.com.au.

Rhonita Miller FOTO: Courtesy of Aaron Staddon/via REUTERS/Scanpix

Christina Langford Johnson ja ta tütar Faith. Ema hukkus relvastatud gängi rünnakus, tütar jäi ellu FOTO: Courtesy Aaron Staddon/via REUTERS/Scanpix

Selles rünnakus hukkusid ka 12-aastane Howard Miller, 11-aastane Trevor Langford, 10-aastane Krystal Miller, kahene Rogan Langford ning kaheksakuused kaksikud Titus ja Tiana Miller.

Politsei leidis Rhonita Milleri põlenud auto Sonora osariigist Bavispest ning veel kaks autot natuke kaugemalt.

Relvastatud gäng ründas Mehhikos Sonora osariigis Bavispes mormoone. Elu kaotasid kolm naist ja kuus last. Pildil hukkunud Rhonita Milleri põlenud auto FOTO: EPA/Scanpix

Selles rünnakus jäi lapsi ellu, nad said vigastada ja põgenesid metsa. Nüüdseks on nad haiglaravil ja sugulastele on nende ellujäämisest teada antud.

Relvastatud gängi rünnakus Sonora osariigis Bavispes jäi lapsi ellu. Üks lastest, kes pääses eluga. Ta viidi Hermosillo haiglasse FOTO: HEALTH SECRETARY FOR SONORA STAT/Scanpix

Mehhiko võimude teatel olid kõik hukkunud ameeriklased, kes elasid Mehhiko-USA piiri lähedal La Moras ja kuulusid LeBaroni suguvõssa.

Mormoonide kogukonna liikmed Sonora osariigis Bavispes, kus relvastatud gäng tapps kolm naist ja kuus last. Pildil elu kaotanud Rhonita Milleri auto, mille kurjategijad süütasid FOTO: JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS/Scanpix

Sel suguvõsal oli 10 aastat tagasi kohaliku narkokartelliga kokkupõrge, mille tagajärjel kaks mormooni tapeti. Juhtum sai alguse, kui narkokartell röövis 16-aastase Eric LeBaroni ja nõudis tema eest lunaraha 1 miljon dollarit.

Ta vennal, 31-aastasel Benjamin Le Baronil õnnestus Eric vabastada ilma raha maksmata. Benjamin asutas pärast seda juhtumit kogukonna kaitseorganisatsiooni SOS Chihuahua.

Kaks kuud hiljem röövisid kartelli liikmed Benjamin LeBaroni ja ta õemehe Luis Widmari, kes mõlemad tapeti.

Mehhiko politsei arvates pidas narkokäng naisi teise kartelli liikmeteks ja selle tõttu lasi nad maha. Relvastatud mehed ei kontrollinud, kes Sonora osariigis Bavispes sõitnud autodes olid.

Sonora osariigi kuberner Claudia Pavlovich Arellano kirjutas Twitteris, et emadelt ja lastelt elu võtnud mehed on argpüksidest koletised. Ta lisas, et need julmurid tuleb tabada, kohtu alla anda ja karistada.

Ka USA president Donald Trump võttis ameeriklaste tapmise teemal sõna.

«Need suurepärased ameeriklased kaotasid elu, kuna jäid narkokartellide sõja keskele,» kirjutas Trump oma tviidis.