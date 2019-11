18+ filmid: kas näitlejad teevad seal SEDA päriselt?

Lugematul arvul filmides on vähemalt üks või enam 18+ stseeni, kuid üldjuhul on see kõik näitemäng. Sellegipoolest on nii mõnigi režissöör soovinud filmilindile jäädvustada tõelist seksi ja nõnda on ka kinoekraanile jõudnud intiimsed stseenid, kus näitlejad teevad päriselt midagi erootilist.

Samuti on mõned stseenid nii tõetruud, et inimesed usuvad siiani, et näitlejad seksisid nendes päriselt. Siit nimekirjast leiadki need staarid, kelle filmide kohta on õhku visatud küsimus, kas nad tõesti tegid seda päriselt!? Ja mõned vastused on tõeliselt šokeerivad.

Esimene kinodes linastunud film, milles on seksistseen, mida ei ole teeseldud, on 1969. aasta Ameerika film «Blue movie». Tegu on kunstnik Andy Warholi filmiga, kus mängivad näitlejad Viva ning Louis Waldon.

Andy Warhol koos Taylor Meadi ja Vivaga filmi «Nude restaurant» võtetel. Viva mängis kaks aastat hiljem Warholi filmis, kus naine seksis ekraanipartneriga päriselt. FOTO: GP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

«Ma tahtsin alati teha filmi seksimisest, ei midagi muud,» põhjendas Warhol, kes filmis 1968. aasta oktoobris Vivat ja Waldonit seksimas. «Ma panin selle nimeks «Fuck»,» mainis Warhol «Blue movie» esialgset pealkirja.

Kuigi Viva ja Waldon mängivad filmis iseennast on tegu siiski mängufilmiga.

