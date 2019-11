Mehhiko narkokartell tappis 12 USA mormoonikogukonna naist ja last

Jõhkras rünnakus, kui Mehhiko narkokartelli liikmed avasid autodekolonni pihta tule, hukkus 33-aastane nelja lapse ema Ronita LeBaron ning temaga koos olnud umbes pooleaastased kaksikud Titus ja Tiana ning 8-aastane ja 10-aastane laps, vahendas The Mirror.

Julian LeBaron rääkis, et tema nõbu oli teel lennujaama, kui nad maha lasti.

LeBaroni sõnul põlesid mõned hukkunud elusalt, kui kuulirahe alla sattunud auto bensiinipaak plahvatas.

Mõrv leidis aset Ranco de la Mora piirkonnas, mis on uimastiärikate ja muude bandiitide poolest kurikuulus.

Perekond jäi narkobande varitsuse ette ja nad hukkusid ilmselt, kuna neid peeti algselt kellekski teiseks.

Teised LeBaroni perekonna liikmed jäid aga kadunuks ajal, mil kogu seltskond olid teel pulma.

Ohvrid kuulusid LeBaroni perekonda, kes on juba aastakümneid Mehhiko põhjaosas elanud mormoonide kogukonnast lahku löönud suguvõsa. Pereliikmed on USA ja Mehhiko topeltkodanikud.

Tapatalgu juhtus ajal, mil grupp naisi ja 14 last sõitsid konvois Sonora osariigis asuvast Bavispe väikelinnast Chihuahua osariiki.

Hukkunute sugulane Leah Staddon, kes kasvas üles Bavispe mormoonide kogukonnas, ütles, et kolm ema ja lapsed sõitsid pulma kolme autoga.

Staddoni kinnitusel on hukkunute hulgas ka tema vennapoja naine Rhonita LeBaron ja naise neli last.

Arizonases elava Staddoni kinnitusel leidis tema vend kuulirahe tagajärjel süttinud auto, kus olid sees söestunud kehad ning ta salvestas video tõendusmaterjalide tarbeks.

Staddon rääkis veel, et tapetute hulgas on ka tema meheõde Dawna Langford ja nõbu Christina Johnson, kes sõitsid kumbki eraldi autodes, mis rööviti.

«See on hävitav. See on arusaamatu, selline kurjus. Ma ei mõista, kuidas saab keegi midagi sellist teha,» rääkis Staddon ajalehele Arizona Republic.

Dawna Langford sõitis eraldi autos koos üheksa lapsega.

Pärast seda, kui relvastatud jõuguliikmed tapsid naise ja kaks tema last, avasid nad ukse ja nägid sõidukis veel lapsi, kellel nad lahkuda lubasid.

Christina Johnson sõitis kolmandas autos koos oma imikueas lapsega, kes leiti õnneks elusana.

Dawna Langfordi teismeline poeg peitis nooremad lapsed, kellest mõned olid haavatud, puu taha, et neid päästa ning kõndis siis ise tagasi perekonnale kuuluvasse farmi, et sealolijaid juhtunust teavitada.

Leah Staddon palus abi ka USA ametivõimudelt ning kirjutas oma Facebooki lehele postituse: «Nad teevad Mehhikos kõik endast oleneva ja meil on vaja Ameerika abi. Palun aidake sõna levitada. Me peame nad kõik turvaliselt koju tagasi saama, samuti ei tohi me sõita Mehhikosse! Sonora ja Chihuahua üle valitsev maffia on praegu sõjas!»

Relvastatud sõdurid saadeti piirkonda turvama ja kadunud ohvreid otsima.

Mehhiko riiklik ajaleht El Universal teatas, et rünnakus hukkus 12 pereliiget.

Sonora põhjaosas elav LeBronide suguvõsa on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku järgijate üks haru.

USA-ga piirnevate Chihuahua ja Sonora osariikide valitsuses teatasid, et seoses tapatalguga on alustatud uurimist ning teadaolevalt on mõned kannatanud ikka veel kadunud.

Sonorasse sõitnud USA suursaadik Christopher Landau ütles, et jälgib olukorda «väga tähelepanelikult».

Landau kirjutas Twitteris: «Meie kodanike turvalisus on meie peamine prioriteet.».

Sonora kuberner Claudia Pavlovich nimetas tapjaid «argpüksteks» ja lubas, et nad tabatakse ning neid karistatakse.