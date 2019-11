Katoliku kirik uurib, kuidas Aafrikas töötanud kaks nunna said rasedaks jääda

Kahe nunna rasestumine tekitas nii kohalikus usukogukonnas kui Vatikanis skandaali. Arvatakse, et nunni sunnitakse kloostrist lahkuma ja religioossele elule selga keerama, kuna nad patustasid rängalt reeglite vastu.

Nunnad kirikus. Pilt on illustreeriv

Itaalia meedia teatel on mõlemad nunnad 30. eluaastates, üks on pärit Itaaliast ja teine Madagaskarilt. Nende sünni- ja nunnanimesid ei ole avalikustatud.

Mõlemad nunnad toodi Aafrikast Itaaliasse tagasi. Üks nunnadest on kolinud Palermosse, kus ta tahab oma lapse ilmale tuua. Teine, kes oli abtiss, on läinud tagasi Madagaskarile, kus ta pärit on.