Talv tungib peale. Soome Lapimaal mõõdeti miinus 27,6 kraadi

Meteoroloog Miina Mannineni teatel mõõdeti see novembri kohta madal temperatuur Enontekiöl.

Sel nädala peaks Lapimaal olema temperatuur miinus 10 ja miinus 18 kraadi vahel. Kesk-Soomes on paar miinuskraadi ja Lõuna-Soomes on plusskraadid, kuid tuul on väga tugev.