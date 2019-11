Allilmaliidriks tituleeritud Meelis Lao käis õpilastele elutarkusi jagamas: minu keha on auke täis kui beduiini sandaal

«Kõik need asjad, mida ma olen oma ajaetapil teinud, on olnud fancy'd,» rääkis mees oma minevikule viidates. «Naftaäri, transiit ja siis metalliäri, aga ka kriminaal olla oli popp,» täpsustas Lao lastele esinedes. Tema sõnul olid moodsad poisid kriminaalid, sõitsid BMW-dega, mersudega, tegid katust ja see oli moodne.



Allilmaliidriks tituleeritud mees räärkis lastele, et tema keha on auke täis kui beduiini sandaal ja elu põnev võitlus turbolentsiga. Samal ajal väitis mees, et ta ise on kui laste mänguasi - jonnipunn, kes kukub küll pikali aga pikali ei jää.