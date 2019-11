Video: rootslased tõid pinnale üle 100 aasta tagasi uppunud konjaki- ja likööripudelid

Need pudelid olid 1917. aastal uppunud Rootsi aurulaeval Kyros, mis asub ligi 80 meetri sügavusel, teatab is.fi.

Kui jook on neis pudelites säilinud, siis on nende väärtus miljoneid eurosid.

Lindbergi sõnul tõid nad konjaki- ja likööripudelid pinnale oktoobri lõpul ja see oli raske ülesanne, kuna tegemist oli kergelt katkiminevate objektidega.

Sakslased uputasid Kyrose teadmata, mis selle pardal tegelikult on, kasutades nii lõhkeainet kui avasid laeva põhjaventiilid.

2012. aastal teatas soomlane Pasi Rytköneni, et tema ja ta firma Raumnameren Hylky Team esindajad tegid konjakit ja likööri vedanud laeva vraki asukoha kindlaks.

Rytköneni teatel oli Kyros 77 meetri sügavusel ja selle last oli paksu settekihi all.

Konjaki valmistanud firmat De Haartman & Co ei ole enam olemas, kuid liköör on klassikaline benediktiin, mida nüüdisajal müüb Bacardi firma.

Benediktiin on aromaatne liköör, mille alkoholisisaldus on 43 protsenti. Seda hakati 16. sajandil valmistama Prantsusmaal benediktlaste kloostris. Esialgu oli see ravim.