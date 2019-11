Austraalia koomik pilkab humoorikal taaslavastatud pildil modell Emily Ratajkowskit

Celeste Barber sai laiale ilmale tuntuks siis, kui avas enda Instagrami konto, milles n-ö parodeerib maailmakuulsaid - kõrvutades staaride postitused «enda nägemusega». Hetkel on Instagramis kuulsat koomikut jälgimas 6,1 miljonit.

Pildi, mis oli poseeritud kaunitari elutoas, muutis provokatiivseks asjaolu, et modell oli tõmmanud oma valged aluspüksid nii kõrgele üles oma puusadele, et vaatepilt ei jätnud kujutlusvõimele just palju ruumi.