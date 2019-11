Vietnamis vahistati kaheksa Inglismaa surmaveoki juhtumiga seotud inimest

«Kahtlustatavatelt saadud info põhjal alustame aktiivset uurimist, et võidelda ja likvideerida need grupeeringud, mis smugeldavad inimesi Suurbritanniasse,» ütles politseiülem Nguyen Huu Cau .

«Ministeerium pani paika ülesanded, mille peamiseks prioriteediks on ohvrite isikute väljaselgitamine,» kommenteeris Vietnami avaliku julgeoleku minister To Lam .

Uudised Vietnami vahistamistest tulid pärast seda, kui Briti parlamendiliikmed ütlesid, et traagilised surmad peaksid olema «äratus valitsusele», et nad mõtleksid, kuidas muuta ebaseadusliku rändega võitlemist.

Välisasjade erikomisjon hoiatas, et piiride sulgemisele keskenduv poliitika on just see, mis viib inimesed ohtlikule teele ja surub nad salakaubavedajate kätte.