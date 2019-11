Hitlerit pommi abil tappa üritanud Georg Elser saab mälestusmärgi

Elser üritas Šveitsi põgeneda, kuid ta saadi Saksa-Šveitsi piiril kätte ning ta saadeti Dachau koonduslaagrisse. Ta selgitas teda üle kuulanud natsidele, et ta tahtis Hitleri tapmisega sõda ennetada.

Elseri mälestusmärk on ka Münchenis majal, mille lähedal Elser kunagi elas ja pommi valmistas.

Hitleri kõrvaldamise katse, mis kandis koodnime Operatsioon Valküür, toimus 20. juulil 1944. Selles osales kümneid kõrgeid sõjaväelasi, kes nägid, et sõda on kaotatud ning kes arvasid, et Saksa riigi edasi eksisteerimiseks tuleks Hitler ja ta kaaskond kõrvaldada.