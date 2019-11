Ilus ja naiselik! Laura Põldvere näitas võrratut säärejooksu

@ladygaga ❤️ in less than 6 hours I'm going to get my BDay present... Lady Gaga in jazz in Las Vegas.. My heart is pounding and I'm so excited! Oh my gosh... Ma loodan, et mu kõrval istuvad inimesed jäävad ellu, sest ma kavatsen ennast lõhki kisada 😂 #ladygagajazz #parkmgm #lasvegas #bestbirthdayever @jabelfoto // @krislinlainelo

A post shared by LAURA PÕLDVERE (@laurapoldvere) on Nov 3, 2019 at 12:34pm PST