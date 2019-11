Nuti-Eesti: hingedepäeval jõudsid sajad küünlad surnuaeda kulleriteenusega

Nimelt põlesid paljud küünlaleegid Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi surnuaedades tänu Gratitude Services kulleriteenusele, mille kaudu said eestlased enda lähedaste haudadele tellida küünla internetist.

Ettevõtte Facebooki lehel on ka näha, et hingedepäevaks oli varutud hulgaliselt küünlaid ning eile õhtul kinnitati, et kalmistud üle Eesti olid hingedepäevaks küünlasäraga täidetud.