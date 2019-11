Kes on seltskonnatähest Brigitte Susanne Hundist ilma jäänud Ron?

Eelmise aasta augustis andis seltskonnastaar ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt (24) avalikkusele teada, et tema südame on võitnud maailma kõige seksikam mees Ron Nõmm. Kuid kes on see salapärane mees, kes teise blondiiniga suudlemise tõttu kaotas suhte Hundiga?