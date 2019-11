Hõbedased Uibod soovivad tulevikus vähemalt viit last

Esmalt küsis «Hommik Anuga» saatejuht Anu Välba Shaunaelt, kas ta oskab eesti keelt ning naine vastas, et mõned sõnad on tõepoolest selged. Näiteks soovib Maicel talle õhtuti «head ööd».

Lisaks rääkisid sportlased sellest, kuidas nende ühine karjäärivalik teeb nende eraelu üsnagi konkurentsivõimeliseks. «Aga see meeldib mulle, see on põnev ja me julgustame üksteist,» lisas Shaunae.