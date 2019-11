Paari aasta eest, mil ärimees Raimo Kägu kodumaa tolmu jalge alt pühkis, sahistati, kas pikaaegne paar Kristiina Ojuland ning Raimo Kägu suhe on läbi? Ka toonased Kägu sõnavõtud andsid alus arvata, et suhtes kõik korras ei ole. Värske kaader tõestab aga, et paarike naudib taas teineteise seltskonda.