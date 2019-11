Rallifännide autodele ilmuvad järjest enam Tänaku ja Järveoja võitu tähistavad kleebised

Allekõrs on ka ise suur rallisõber ja jälgib hoolega Ott Tänaku ning Martin Järveoja sõite. Tõelise rallifännina on ta meie meestele kaasa elamas käinud ka mitmetel välisettapidel, näiteks 2017. aastal toimunud Poola rallil.

Ühele rallifännile on kindlasti meeltmööda, et ta on valinud endale sobiva automargi. 27. juunil hakkas Allekõrsi Hyundai Getz´i ehtima just see kleebis.