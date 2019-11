Videosõnum Egiptusest: toitumisspets Erik Orgu saadab Elu24le tervisi ja....burgerit

Orgu jätkab, et sööb ära burgeri, kuid jätab alles friikad. Lisaks tellib ta endale 0-kaloriga joogi. Orgu tunnistab ka seda, et Burger King on tema lemmik kiirtoidurestoran.

«See ei ole soovitus süüa burgerit, see on soovitus, kuidas siis teha miinimum kahju, kui sa lähed kiirtoidukohta,» rõhutab Orgu.

Video teisel poolel tunnistab Orgu, et oleks võinud lennujaamas rohkem ringi vaadata, sest leidis hiljem burgerile tervislikuma alternatiivi - oma lemmikmaiused ehk datlid. Orgu toob aga välja, et burger oli alla tuhande kalori ning ta jäi ilusti kaloritega oma lõunasöögi normi sisse.

Lõpetuseks lisab ta kaks põhilist nippi: «kolage lennujaamas rohkem ringi ehk leidub mingi tervislikum alternatiivi sellele, mida te plaanite sööma hakata ja teine asi on see, et tehke siis see valik.»