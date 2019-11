Piltuudis: muusikute Mick ja Angeelia Pedaja perre on sündimas väike tegelane

View this post on Instagram

On imeline aeg ning meie peresse on sündimas väike tegelane, keda me väga väga ootame siia maailma. On põnev ning huvitav periood ning ettevalmistused käivad. Minus on ärganud justkui alfapool, mis paneb südame põksuma, kohvitassi, trelli, lihvid, pintslid, saed kätte ning tegutsema. Samal ajal imetlen kallist naist, kes on võtnud enda kanda kedagi nii hella, kes juba algusest peale meie südamed võitnud on. Aitäh mu armas Angeelia! Foto / @siirikumari