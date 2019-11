Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hundi suur armuromaan läbi: kaasa Ron pettis naist kuuma blondiiniga

Tundub, et eraldi pidutsemine ei mõjunud Brigitte elukaaslasele hästi. Täna hommikul oli instakaunitar postitanud Instastory'sse video, kus Brigitte teatab, et otsib endale uut kahetoalist korterit kuhu plaanib koheselt sisse kolida.

Hunt ütles Story'is: «See on tõsi, et minu siis endine peika Ronn suudles tõepoolest peol teise naisega. See on tõsi, ma kinnitan seda ja ilmselgelt on see suhe läbi.»