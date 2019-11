Näitleja Antonio Banderas meenutab: Madonnal olid minu vastu meeletud tunded

Näitlejalt küsiti hiljuti SiriusXMi-le antud intervjuus Madonna poolt 1991. aastal vändatud legendaarse dokumentaalfilmi «In Bed With Madonna» kohta. Nimelt paljastas Madonna toona filmis, et tal olid Banderase vastu suured tunded.

Intervjuu käigus tunnistas Banderas, et tal ei olnud õrna aimugi, et Madonna oli temast sisse võetud ja algselt ei olnud ta isegi teadlik sellest, et Madonna avalikustas oma kuumad tunded enda dokumentaaldraamas.