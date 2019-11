Galerii: pahaseid loomaomanike trotsides peeti maha mitmetunnine Vatsla Pürojämm ilutulestikupidu

Üritus suutis aga valmistada pahameelt enne toimumist. Nimelt leidsid loomaomanikud, paugutamine on paljudele neljajalgsetele hirmutav.

Erinevatesse sotsiaalmeediagruppidesse ilmusid arutelud selle kohta, kas Pürojämmi tüüpi üritus ikkagi on vajalik ning ümbruskonna loomaomanikel paluti oma lemmikud kinni panna, et nood mitmetunnise paugutamise jooksul põgenema ei pääseks, vahendab Lemmik .

Ürituse korraldaja Arvo Vardja leidis, et selliste ettevõtmiste puhul on kõigile inimestele võimatu meele järele olla: «Ma nimetaks Pürojämmi väikestviisi teraapiaks: sügis on hall, ilm vilets ja inimesed närvilised, miks mitte ilusat vaatepilti jälgida?».