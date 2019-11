Appi, mis pilt! Vene Kim Kardashiani napp hilp ei varja ju mitte midagi

Nimelt jagab Kvitko Instagramis kaadrit, millel kannab tõeliselt pilkupüüdvat bodi - tegu on hilbuga, mis on tõeliselt napp ja ühtlasi ka täiesti läbipaistev.

Venemaalt pärit modell Anastasia Kvitko (24) on tituleeritud vene Kim Kardashianiks, sest fännidele meenutavad tema kurvid ja suur tagumik just maailmakuulsat tõsielustaari.

2016. aastal antud intervjuus rääkis Anastasia, et see on vaid aja küsimus, mil ta Kim Kardashiani troonilt tõukab. «Mul on olnud elus vaid üks operatsioon - mu pimesool eemaldati - ja me kõike teame, mida Kim oma pepuga teha on lasknud,» rääkis tüdruk toona.