President Trump: hertsoginna Meghan Markle võtab meediatähelepanu väga isiklikult

Neljapäevases raadiointervjuus saates «Londoni juhtivad konservatiivid,» küsis võõrustaja ja Brexiti eestvedaja Nigel Farage Trumpilt, kuidas ta suhtub Meghanit ümbritsevasse meediatähelepanusse, pidades silmas, et Trump on isiklikult kogenud «ebaõiglast meediakajastust oma elus rohkem kui keegi teine.»

«Eelmisel aastal abiellus ameeriklanna Briti kuninglikku perre... Meghanil on praegu raske aeg ja ta ütles, et ajakirjandus on tema suhtes ebaõiglane,» sõnas Farage. «Kas teil on noorest Meghanist kahju?»

Trump vastas küsimusele: «Olen jälginud Meghani intervjuusid ja märganud seda, et ta on võtnud meedia tähelepanu väga isiklikult. Ma arvan, et tema olukorras peab olema natuke teistmoodi, aga ta võtab seda (meedia tähelepanu) väga-väga isiklikult.»

Trump lisas, et mõistab millises olukorras Meghan on, kuid tunnistas, et ta ei tunne hertsoginnat isiklikult, kuid kohtus juunis aset leidnud riigivisiidil Suurbritanniasse Sussexi hertsoginna abikaasa prints Harryga.

«Ma kohtusin prints Harryga, kui olin riigivisiidil... Meie vahel tekkis uskumatu side. See oli mitu kuud tagasi, kuidas küll aeg lendab,» rääkis Trump.

«Sain kohtuda prints Harryga ja ta on tõesti tore noormees. Kogu pere, ma arvan, et kogu kuninglik pere on suurepärane,» lisas Trump.

Meghan on olnud meedia fookuses sellest ajast saati, kui ta prints Harryga kohtama hakkas.

Viimati tegi paar teatavaks, et kaebavad pühapäeva Briti ajalehe «Mail on Sunday» kohtusse, kuna leht avaldas moonutatud versiooni privaatsest kirjast, mille Meghan oma isale saatis.