Paparatso: toidunõustaja Erik Orgu lasi end soojal maal lõdvaks

Loomulikult sai saates sõna ka Orgu ise, kes ei teinudki sellest saladust, et patustab vahel toiduga. Toitumisnõustaja tunnistas, et tal oli probleeme magusa söömisega avalikus ruumis. Ta võis seda teha üritustel, aga mitte avalikult, sest tundis oma positsiooni tõttu kohustust käituda oma sõnade järgi.

Lisaks kommenteeris ta saadet ka Instagramis, kuhu kirjutas toona: «Ent selles loos on ka palju valet ja liialdust, mille osas ma ei mõista rääkijate motiive. Tänaseks päevaks on neiud omavahel tülli läinud ja minu ees vabandanud!»

Narva kohviku juhataja kinnitas Lustile, et tõepoolest oli kohvikus pärast saadet tõeline kaos. «Oleks me teadnud, et saade tuleb, me oleks neid teinud rohkem, aga me ei teadnud ja sellepärast saidki kõik juba hommikul otsa,» rääkis juhataja, kelle sõnul ei saanud müüjad alguses aru mis toimub.