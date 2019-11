Londonis vahistatud linnubande plaanis paaritada ohakalindu kanaarilinnuga

Korrakaitsjate teatel tegelesid need mehed looduses elavate lindude püüdmise ja ebaseadusliku müümisega, teatab kentonline.co.uk.

Siisike. Pilt on illustreeriv

Linnukaubitsejad vanuses 26 – 68 eluaastat on pärit Londonist, Essexist, Kentist, Durhamist ja Lääne-Yorkshire’ist.

Roges sõnas politseinikele, et linnukaubandus on tema uus hobi ning ta tahtis paaritada ohakalindu kanaarilinnuga, et saada uus linnuliik ning ta ei olnud ainus, kes tegeleb lindude paaritamisega.