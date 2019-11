VIDEO! Eestlasest näitleja Hollywoodis Kristel Elling kostitas fänne morbiidse halloween'i-postitusega

See nädal on meelelahutusmaailmas möödunud halloween'i tähe all. Seltskonnaajakirjandus ja sotsiaalmeedia on pakkunud sel teemal nii kõneainet kui silmailu. Elu24 vahendas kohalike kuulsuste meeleolukaid halloween'i-teemalisi postitusi eile. Kirsiks tordil pakume romantilist ja morbiidset meistriteost, millega Eesti päritolu Ameerika näitleja Kristel Elling sotsiaalmeedias oma fänne kostitas!