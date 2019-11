Skandaal Hispaanias: «hundikari» vägistas 14-aastase tüdruku, kohus karistas neid seksuaalse ärakasutamise eest, kuna ohver oli purupurjus

Nüüd arutati kohtus juhtumit, milles viis mees vägistasid 2016. aastal Barcelona provintsis Manresas toimunud peol purjus 14-aastase tüdruku, teatab theguardian. com.

Prokurör nõudis, et neid mehi karistataks vägistamise eest, mis oleks nad saatnud 15 – 20 aastaks trellide taha.

Kohus leidis, et kuna alaealine ohver oli purupurjus ja ei saanud aru, mis toimus, siis ei olnud see vägistamine.

Hispaania seaduse kohaselt saab vägistamise eest karistada vaid siis, kui on selged tõendid seksuaalvägivalla kohta.

Kohtunik sõnas, et kuna ohver oli praktiliselt teadvuseta, siis ei pidanud teda kuritarvitanud mehed ähvardusi, jõudu ja vägivalda kasutama.

Vägistamisohver. Pilt on illustreeriv

Tegemist oli niinimetatud botellón’iga, mis on sotsiaalmeedias reklaamitav pidu, kuhu kutsutakse jooma odavat alkoholi ja uusi tutvusi looma.

Kohtus ilmnes, et üks meestest oli varem selle tüdrukuga kokku puutunud ja teine teadis ta vanust.

«Mäletan, et olin joobes ja ma nutsin. Mul kukkusid prillid eest ja keegi astus neile peale. Palju mehi masturbeeris minu lähedal. Tundsin, et kuskil oli valus, kuid ma ei saanud aru, et minu kehas,» sõnas nüüd 17-aastane tüdruk.