Pildid ja video: Malta vetest leiti Teise maailmasõja ajal kadunuks jäänud Briti allveelaev, millel hukkus ajakirjanik

HMS Urge oli koos teiste Briti allveelaevadega Malta lähistel, tegeledes natsidevastaste ohtlike sõjaliste operatsioonidega, kuid siis said allveelaevade komandörid käsu minna Egiptusse Alexandriasse, teatab msn.com.

FOTO: University of Malta/Project Spur/via REUTERS/Scanpix

Malta ülikooli allveearheoloogid on 20 aastat uurinud Malta lähedasi merealasid, et leida uppunud laevu. Nüüd said nad palve HMS Urge komandöri lapselapselt, kes soovis laeva ülesleidmist.