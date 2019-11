Kuninglik dieet: kuninganna Elizabeth II paljastas enda hea vormi saladuse

Kui varasemalt usuti, et kuninganna Elizabeth II säilitab oma vormi süües toidukordadel vaid väikeseid portsjone, siis nüüd on teada tegelik põhjus.

Pidulikule lõunale kutsutud orgaaniliste juurviljade arendaja Guy Singh-Watson avaldas, et kuninganna tegi aastaid tagasi enda dieedis suure muutuse.

«Ma ei mäleta täpselt, kuidas vestlus diabeedi ning dieedi peale läks, kuid kuninganna tunnistas, et ta ei söö eriti kartuleid,» rääkis Singh-Watson ja lisas üllatunult, et kuningannal on ulatuslikud huvid ja erakordsed teadmised.

Sõbranna.postimees.ee kirjutas eelmisel aastal, et üksinda einestades kuninganna õhtusöögilauda kartulit ei soovi. Nüüd on siis selge, et tegu pole mitte ainult maitse-eelistusega vaid üks osa kuninglikust dieedist.

Kartuliroog. Pilt on illustratiivne. FOTO: BJÖRN LINDBERG/BILDHUSET/SCANPIX

Kuna kartul on eestlaste toidulaual üpris levinud, siis on selle plussidest ja miinustest räägitud palju. Tänapäevaste teadmiste põhjal on kartul väärtuslik toit, mis sisaldab vitamiine ja tekitab täiskõhu tunde.