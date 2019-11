Video: Islamiriik teatas uuest juhist, kuid kes ta on?

USA ja Briti meedia teatel avaldas Islamiriik 7 minuti kestva lindistuse, millel öeldakse: «Islamiriigi šuura (nõukogu) kogunes kohe, kui Abu Bakr al-Baghdadi märtrisurm oli kinnituse saanud ning pühade sõdalaste juhid valisid al-Baghdadi mantlipärija».

Islamiriigi juhtivliikmed ja nende toetajad lubasid al-Baghdadi surma eest USAle kätte maksta.

Islamiriigi endine liider Abu Bakr al-Baghdadi, kes piirati 27. oktoobril USA eriüksuse poolt Süürias Barishas ümber ja kes end õhku lasi FOTO: /AP/Scanpix

USA võimude teatel lasi al-Baghdadi end 27. oktoobril USA eriüksuse operatsiooni ajal Süürias Barishas õhku, tappes ka oma kolm väikelast.

Läänes ei teata peaaegu mitte midagi Islamiriigi uuest liidrist Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashist, kes USA luureallikate teatel on «mees metsast».

Ka Islamiriigi tegevust jälgivate ja uurivate politoloogide sõnul on neil selle mehe kohta väga vähe infot.

«Me ei tea temast muud, kui et ta on seni olnud Islamiriigi peakohtunik ja juhtis šariaadi nõukogu,» sõnas Iraagi politoloog Hisham al-Hashemi.

Islamiriik ei ole avaldanud uue juhi varasemaid ametikohti ega tegevust, kuid on teada, et üsna noorena sai temast džihadist.

Islamiriik on oma mitmes varasemas sõnumis rõhutanud, et nende seas on võitlejaid, kes on prohvet Muhamedi järglased.

BBC teatel olevat ka Islamiriigi uus juht selle islamiprohveti kauge järglane.

Islamiriik kuulutas kalifaadi välja 2014 pärast seda, kui oli vallutanud suuri alasid Iraagis ja Süürias.

Selle äärmusrühmituse kalifaadis kehtis šariaat, mis on Koraanil ja sunnal põhinev islami usu-, õigus- ja moraalinormide kogu, kuid seal rakendati šariaadi äärmuslikku vormi.

Islamiriigi kalifaat peaaegu lakkas eksisteerimast selle aasta märtsis, kui lääne väed koos kurdidega Islamiriigi poolt vallutatud alad sõjategevuse käigus vabastasid.

Lääne luureallikate teatel on Islamiriik hoolimata tagasilöökidest seni elujõuline. USA kaitseministeeriumi andmetel on Islamiriigil Iraagis ja Süürias 14 000 – 18 000 liiget, kelle seas on 3000 välismaalast.