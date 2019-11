Suunamudija Sebastian avaldas oma trumbi: ma ei näe välja nagu «tavaline» eestlane

Oma 21 eluaasta jooksul on Sebastian jõudnud elada mitmes riigis. «Sündisin Pariisis, elasin seal kolm aastat, siis kolisin emaga Räpinasse vanaisa ja vanaema juurde,» rääkis Sebastian ja lisas, et elu väikelinnas oli tema lapsepõlve kõige värvilisem aeg.

«Ma mäletan, et kõik oli rahulik,» meenutas ta Räpinat, kus kõik teadsid kõiki.

6-aastaselt kolis Sebastian emaga Ameerikasse, kuid ühendus Eestiga ei katkenud. «Kui USAs elasin, siis rääkis ema minuga põhimõtte pärast ainult eesti keeles,» meenutas Sebastian, kellel oli selle üle ainult hea meel, sest 2011. aastal kolis ta taas Eestisse.

«Aga ma ei olnud koolis keelt kunagi õppinud ehk siis sel hetkel ei osanud ma eesti keeles kirjutada. Lugeda mingil määral oskasin, ema surus seda peale.»

Sebastian Freigberg veetis osa oma lapsepõlvest Californias. FOTO: Erakogu

«Suunamudijate meistriklassi» saatesse sattus Sebastian pigem tänu teistele. «Kui mulle seda võimalust alguses pakuti, siis ma ütlesin, et see ei ole minu jaoks,» tunnistas Sebastian. Lõpuks saatsid aga kaks inimest talle saate castingu kutse ning Sebastian osustas siiski proovida.

«Mõtlesin, et mis saab olla kõige hullem? Juhtub see, et käin ära ja ütlen ei,» kirjeldas ta saates osalemise kõhklusi, kuid lisas: «kui kohale läksin, siis tekkis täielik intriig ja mõtlesin, et tegelikult võib see väga äge olla.»

Tagantjärgi mõeldes on Sebastian õnnelik, et sellise otsuse tegi ja suunamudijate tõsielusaatesse läks. Sellega kaasnevaid tiitleid (näiteks nagu «suunamudija» - toim.) ja vaatajate arvamusi ta ei pelga. «See kõik, mis me saate filmimise ajal tegime, see näitab kõigest ühte külge minust,» põhjendas ta lühidalt.

«Olenemata sellest, et keegi peab sind kellekski, ei tähenda, et sul mõni asi tegemata jääb,» lisas ta lõpetuseks.

Suunamudija Sebastian tõdes, et tõsielusaates saab näha vaid ühte tema külgedest. FOTO: Remo Tõnismäe

Tõsielusaates on Sebastiani kõige tugevamaks küljeks pildid. «Olles teinud tööd modellina, siis ma tean, kuidas koostööd teha, kas fotograafi, disaineri või brändiga,» põhjendas ta oma eelist saates ja lisas: «mu eelnev kogemus (modellitöö - toim.) aitas mul mõista, mida teised tahavad.»

Modellindusega on aga Sebastian tegelenud pigem hobi korral ja Eestis peab ta enda eeliseks seda, et ta ei näe välja nagu «tavaline» eestlane.

«Kes teab, kes on «tavaline» eestlane, aga siin oleme harjunud, et meil on kindel tüüp, ilu või standard, ja siis ma üldjuhul ei vasta sellele standardile. Ma olen isiklikult seda alati plussina võtnud,» ütles Sebastian, kes on just tänu oma unikaalsele välimusele saanud palju modellitöö võimalusi nii Eestis kui ka Euroopas.

Nii öelda «kastist välja» on ka Sebastiani lähenemine saates, mida noormees peab heaks põhjuseks, miks just talle kaasa võiks elada. «Lähenen asjadele teise nurga alt ja sa ei tea, mis järgmisena tuleb, mis ma täpselt mõtlen, kas räägin tõsiselt või teen nalja,» kirjeldab ta ennast.