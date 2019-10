KUUM! Helen Adamson päevitab sõbrannadega puhkusel olles paljarinnu

Siin on Balinese time ehk "Bali aeg" ja ma ei pea siinkohal silmas ajatsooni milles Bali asub vaid seda, et aeg liigub Balil omasoodu ja kiiret ei ole kuhugi. ⁠ Mul võttis mõned päevad aega, et end Bali aega sisse seada aga mulle tundub, et nüüdseks on see mul päris hästi õnnestunud 😊⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ #wowyager #balinesetime #bali #indonesia #balivacation #balitravel #visitbali #ubud #mavic2pro #puhkus #enjoyingbali #baliweather #incredibleworld #dronepictures #balinesesummer #vacationinbali #bluepool #imeline #poolpictures #pilvitutaevas #sinine #päike #sunbathing #amazingbali #wonderfulbali #lovinglife #embracethemoment ⁠ ⁠

