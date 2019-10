Naine kaebas spermapanga kohtusse rabaval põhjusel

Spermapanka kasutanud anonüümseks jääda soovinud naine on kuulus vene kirjanik. Naine valis saidil olnud annetajate piltide hulgast välja oma lapsele enda parameetritele vastava isa. Peale sperma eest tasumist läbis ta ta Moskva privaatses kliinikus eduka IVF-ravi.

Naine oli juba üle 40- aastane ja uskus, et doonori sperma kasutamine oli tema viimane võimalus lapse saamiseks.

Kuid raseduse hilisemas staadiumis kahtlustati, et sündimata poisil on akondroplaasia - haruldane ravimatu haigus, mida kannatab üks laps 20 000-st ja mis põhjustab kääbusena sündi, arutles Moskva kohus.

Laps määrati peale sündi liliputiks ja naisele öeldi, et tema poeg kasvab maksimaalselt 120 cm pikkuseks ja tema jäsemed ja näojooned ei arene täielikult välja.

Naise sõnul on tema sooviks teavitada teisi spermapanga kliente võimalikest riskidest.

Koptevsky ringkonnakohus andis korralduse blokeerida Venemaal Taani spermapanga Cryos veebisait ja otsustas, et spermapanga pakutavad teenused rikuvad Venemaa seadusi.

Tervise valveasutus Roszdravnadzor ütles, et ei ole rahul spermapanga poolt antud juhtumi üksikasjadega.

Spermapank ütles ajalehele Moskovsky Komsomolets, et nende tarnitav sperma on suurepärase kvaliteediga, kuid nad ei vastuta vigade eest, mida teevad IVF-ravi pakkuvad kliinikud.

«Me teame ainult seda, et meie biomaterjal on kvaliteetne,» ütles spermapank väljaandele.

Ainult 20% akondroplaasia juhtudest on pärilikud. Enamik juhtudest on spontaansed, mis on tingitud viljastumisel või raseduse ajal aset leidnud geeni mutatsioonist.