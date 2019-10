Video: kas Lindsay Lohan on Saudi Araabia kroonprintsi kallim?

Näitlejanna isa Michael Lohan sõnas hiljutises intervjuus, et ta tütre suhe tulevase Saudi Araabia kuningaga on platooniline ja austav, teatab msn.com.

«Nad on suured sõbrad ja saavad väga hästi läbi. Lindsayl on Lähis-Idas palju sõpru, kaasa arvatud neid, kes on seotud sealse kuningliku perekonnaga või on selle pere liikmed. Mu tütar töötab Saudi Araabias, tegeldes põgenikega ja ta kohtub kroonprintsiga, kes on ta tööst huvitatud,» sõnas staari isa.