Populaarne raadiojaam lõpetab ootamatult tegevuse

«Täna, 31. oktoobril, on Raadio HIT FM-i viimane eetripäev. Viis aastat on möödunud märkamatult. Selle ajaga oleme mänginud eetrisse tuhandeid väga häid lugusid, edastanud hulgaliselt tervitusi ja õnnitlusi ning olnud Teie kaaslaseks varahommikust kuni hilisõhtuni välja. Nüüd on see aeg läbi saamas. Enne veel kui eesriie lõplikult langeb, tahame teha sügava kummarduse ja öelda tänusõnad kõigile ustavatele kuulajatele, headele koostööpartneritele, endistele kolleegidele, sõpradele ja tublidele abilistele. Aitäh, et Te olemas olite! Loodame, et meie tegemisi jäävad meenutama ainult positiivsed mälestused,» seisab postituses.