Video: näljane briti neiu saatis ülemusele napaka video, mis oli tegelikult mõeldud peikale

«Tüübid, mul on nii häbi... ma sain hiljuti tööl uue ülemuse ja ma tean teda KAKS päeva!» alustas Issie oma Facebooki postituses.

«Ma tahtsin oma kallimale sea animojit saata (animeeritud emoji - toim.), mis ütleks, et ma tahan õhtuks hiinapärast toitu,» jätkas neiu ja lisas: «aga ma saatsin selle hoopis oma uuele bossile.»

Neiu lisas, et see on «kõige idiootsem video», mis ta eales on loonud. Videos korrutab näljane Issie, mida ta õhtusöögiks tahab: «Hiina» toitu. Neiu moonutas oma häält ja tegi seda kõike «seana».

Issie avastas oma vea koheselt ning vabandas ülemuse ees. «Appi, väga vabandan, see oli mõeldud mu kallimale. Appi,» kirjutas Issie pärast sea animoji saatmist.

Õnneks oli Issie uus ülemus väga mõistev ning naeris neiu eksimuse üle. Issie vabandas veelkord ning tõi välja, et tal on suur Hiina toidu isu.

«Ma loodan, et ta (kallim - toim.) toob sulle,» kirjutas ülemus vastu ja ütles, et see ei olnud üldse piinlik. «See on nii naljakas,» naeris ülemus ning Issie oli talle selle eest väga tänulik.

Postitusele on reageeritud üle 15 000 korra, sellele on jäetud ligi 30 000 kommentaari ja kokku on seda jagatud üle kümne tuhande korra. Sea videoklippi on aga individuaalselt vaadatud üle miljoni korra.