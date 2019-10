Kevin Spacey vabastati seksuaalrünnaku süüdistusest, kuna väidetav ohver suri

60-aastast näitlejat süüdistati sellest, et ta sundis 2016. aastal meesmassööri massaažisessiooni ajal ta genitaale mudima, kuid 29. oktoobril loobuti Spacey süüdistamisest, teatab msn.com.

Süüdistus esitati talle selle eest, et ta väidetavalt ahistas ja katsus 2016 Nantucketis Club Car baaris 18-aastast noormeest, kuid kuna tõendeid selle juhtumi kohta nappis ja väidetav ohver keeldus tunnistusi andmast, siis loobus kohalik prokurör Michael O’ Keefe süüdistusest.

Spacey advokaadid soovisid seda telefoni uurida, kuid ilmnes, et selles olnud materjal kustutati. Staari üks advokaatidest sõnas, et väidetav ohver ja ta ema puhastasid telefoni, kuna selles olnud oleks neid endid halvas valguses näidanud.

Advokaatide arvates üritas noormees Spaceyga flirtida, et teda lõksu tõmmata ja temalt raha välja pressida.

Spacey kohtusaaga algas 2017, kui paarkümmend meest teatasid, et staar ahistas neid seksuaalselt ja osasid ka vägistas.

Netflixi menusarja «Kaardimaja» produtsendid vallandasid Spacey. Samuti lõigati ta välja juba valmis filmist «All The Money In The World» ja asendati Christopher Plummeriga, kellega tehti uued kaadrid.