Pildid ja video: spordisangarid Levandi ja Markvardt sattusid taas suurele lavale

Kunagised edukad kahevõistlejad Allar Levandi ja Ago Markvardt astusid üles Vaba Laval toimunud Donna Nordica sügistalvise kollektsiooni esitlusel, mille teemaks oli «Suusabaasis on tantsupidu.» Igatahes peo oskasid need mehed käima tõmmata küll!

Meeleolukate ülesastumistega on Levandi ja Markvardt varemgi silma paistanud. Neile, kelle lemmikaastaaeg on talv, pakub nostalgilist hetke kahtlemata ka Alo Mattiisen´i lugu «Lumi On Muinasjutt», mille tollased kahevõistluse staarid Allar Levandi, Ago Markvardt ja Magnar Freimuth 1994. aasta Lillehammeri olümpiamängude eel kuulsaks räppisid.